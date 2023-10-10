Bahçeli: Ayak oyunlarına lüzum yok, ABD insansız hava aracımıza resmen ateş açtı

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalara değinen Bahçeli, bölgede barış için iki devletli çözümün şart olduğunu söyledi, BM'yi göreve çağırdı. ABD tarafından düşürülen Türk SİHA'sına ilişkin konuşan Bahçeli, "Ayak oyunlarına lüzum yoktur. ABD, insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır" dedi. Sözlerinin devamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e yönelik eleştirilerini hedef alan Bahçeli, "Milli damarı çatlamış ve kurumuştur" ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara değinerek başlayan Bahçeli, bölgede yaşananların İki devletli çözüm gerçekleşmeden ona ermeyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler'i (BM) göreve çağıran Bahçeli, "BM acilen devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum devreye girmeli. Çatışmaların bölgesel nitelik kazanmadan taraflar arasında barış görüşmeleri inşa edilmeli" diye konuştu.

Sözlerinin devamında Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) ABD tarafından düşürülmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Ayak oyunlarına luzum yoktur. ABD, insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi: "İnsansız hava aracımızın düşürülmesini kınıyorum. SİHA'mız iddialarına göre; 'meşru müdafaa için düşürülmüştür' deniyor. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? ABD'ninki meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir. Ayak oyunlarına luzum yoktur. ABD, insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Konuşmasının son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yönelik eleştirilerini hedef alan Bahçeli, "Milli damarı çatlamış ve kurumuştur. Gafil ve art niyetlidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Toplantımızı takip edenlere selamlarımı iletiyorum. Bir zamanlar hakimiyetimiz altındaki coğrafyalar bugün zulmün tutsaklığındadır. Bunu en ağır ödeyenler hiçbir suçu olmayan sivillerdir. Gülüp eğlenecek çocuklar vahşi saldırılara maruz kalmakta. Bu kadarı da olmaz dediğimiz ne tür trajedi varsa oluşmuştur. Mazisi on yıllara dayanan nerede haksızlık varsa oralarda şiddet vardır, çatışma vardır. Kaos sahası olan bölgeler istikrarsızlığın kaynağıdır. Kerkük'ten Kırım'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a katılaşan ihtiraslar, ölüm ve tehlike saçmakta. Medeniyetler beşiği Orta Doğu'da Filistin bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Osmanlı'nın zayıflaması ile alevlenen israil filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardan biridir.

Ne zaman ecdadımız Filistin'den çekilmiş o zaman kriz dalga dalga büyüyerek bugünlere gelmiştir. Filistin sorunu içinden çıkılması zor girdaba sürüklenmiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden kanın durması neredeyse tam bir hayaldir. Çatışmaların sebeplerini konuşmak yerine sonuçlar etrafında polemik üretmek faydasızdır. Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e sızması ile başlayan operasyon ve İsrail'in karşı operasyonu ile kanlı hesaplaşma savaşa dönüştü. Ortam kaygı vericidir. Üzüntümüz yüzlerce masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Barış çabalarına prangadır, çözüm arayışını dinamitlemektedir. Sivil ölümlerinin hiçbir bahanesi olamaz.

"İNSANLIK DIŞI MANZARALARDAN RAHATSIZIZ"

Meşru hakkın savunması yapılamaz. İsrail Filistin arasındaki krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel ara bulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır. Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in niçin haber alamadığını, siyasi kurgunun bulunup bulunmadığını, Netanyahu'nun oyunu olup olmadığını tartışan işin özünde Fillistin davasını anlamayan zihniyetlerdir.

Geçmişte İsrail'in saldırılarına ses etmeyenlerin İsrail holiganı kesildi. İnsanlık dışı manzaralardan rahatsızız. İsrail yıllarca filistinli kardeşlerimize zulmetti. Vicdansızca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlendi. Uluslararası hukuk çiğnenmiştir. BM'nin 67 tarihli kararı İsrail'in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştür ancak İsrail buna yanaşmamıştır.

"BM ACİLEN DEVREYE GİRMELİ"

Bizim bu sorunlara, 7 Ekim'li tarihli ortama bakışımız nettir. İlk olarak ateşkes ortamı oluşmalı. Hükümetin dengeli duruşu takdire şayandır. Sayın cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. BM acilen devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum devreye girmeli. Çatışmaların bölgesel nitelik kazanmadan taraflar arasında barış görüşmeleri inşa edilmeli. ABD'nin AB'nin ve bazı bölge ülkeleri gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran, barışa davet eden girişim başlatılmalıdır. Beyaz Saray'ın tahriklerine kapılarak barış ve çözüm çabalarının sabote edilmesi kimseye yararı dokunmayacaktır. 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez zorunluluktur. Hak yerini bulmadan, ikazla belirtiliyorum ki sıkılı yumruklar açılmayacaktır. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir, Müslümanların şerefidir. Tarihi her türlü tartışmalara kapalıdır. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.

Yüzüncü yıl dönümüne yaklaştığımız cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Kurtuluşun beşeri kaynağı Türk milletidir. Millet tektir, adı da Türk milletidir. Devlet tektir, ebedi ünvanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim öz kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti toplum huzuru içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Bölücü faaliyetler devlete, vatana, şerefli tarihimize ihanettir. Terör örgütleri arasında taraf tutmak, teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek bir terör yöntemidir. İnsanlığa kastetmektedir. İnsanlığa doğrultuş kalleş bir silahtır.

İnsansız hava aracımızın düşürülmesini kınıyorum. SİHA'mız iddialarına göre meşru müdafaa için düşürülmüştür deniyor. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. ABD'ninki meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir. Ayak oyunlarına lüzum yoktur. ABD, insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır.

"SINIR ÖTESİ OEPRASYONUN ARKASINDAYIZ"

ABD'nin aynısını 2 Ekim 92'de Ege'de de yapmış, muhrip gemimize yapıp 5 vatan evladımızın şehadetine neden olmuştur. Çuval hadisesini de asla unutmuş değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran ABD'nin terörle mücadelede yanımızda olduğunu söylemeleri kurnazca bir taktiktir. Sosyal medyadan Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşıyız açıklaması ve sonra silinmesi örtülü bir tehdit olarak görülmelidir. Haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz. Teröristlerle tüfek çatanları tarih bir gün yargılayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de sonuna kadar destek olup evet oyu kullanacağız. Sınır ötesi operasyonun arkasındayız. CHP tarihi bir imtihan ile karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsız ise çıkıp nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun hayır demesi halinde vekil arkadaşları ile bayrağa ve şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamalarını tavsiyemdir. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. Yerimiz Türkiye Yüzyılı'dır.

Silahlı kuvvetlerimiz gidebildikleri yere kadar gidip mıntıka temizliği ile terörden arındırmalıdır. Duamız güvenlik güçlerimiz ile beraberdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında terör urunu söküp atacağız. Devletimiz başarılı olacaktır.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN MİLLİ DAMARI ÇATLAYIP KURUMUŞTUR"

CHP Genel Başkanı'nın milli damarı çatlayıp kurumuştur. TBMM'nin karalaması gayri milliliktir. Meclis'i gazi Meclis'i olarak görmüyorum, demiştir. Ne tuhaf akıl tutulmasıdır. İzana davet etmek isterim bu zatı. Kılıçdaroğlu'nun parti içi değişmeler ve parti içi tartışmalarla iyice şuur kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir meclistir. Ne söylesek duymuyorsun. Gaziliği idrak edecek vatanseverlik yoktur sende. Gazi Meclis senin gibilere rağmen kurulmuştur. Gazi Meclis ya istiklal ya ölüm parolası ile kurulmuş ve düşmana dünyayı dar etmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gaziliğini de tartışmaya açması yakındır. Kimliği çalınmış, mankurt bir zihniyeti tanımlamak buradan bakınca pek mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu millet söyleyecektir."