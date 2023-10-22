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Bahçeli, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Güncel
  • 22.10.2023 22:23
  • Giriş: 22.10.2023 22:23
  • Güncelleme: 22.10.2023 22:25
Kaynak: AA
Bahçeli, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi tebrik etti
FOTOĞRAF: depophotos

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar Genel Başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli, "seçimin, parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını" temenni etti.

Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanlığına seçildi
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