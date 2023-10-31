Bahçeli, Celal Adan'ın HEDEP'li Sakık'a ettiği küfrü sahiplendi: Bizim sözümüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP'li Sırrık Sakık'ın konuşmasının ardından "Pez...ler" diyerek küfretmesini sahiplenerek, "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında Cumhuriyet'in 100 yıl kutlamalarına değinerek, "Şu an Türk tarihinde yeni bir yerdeyiz. Türk milleti için kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye Cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti, cumhuriyet ile bütünleşmiştir" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "29 Ekim günü kutlamalar şölen havasında yapılmıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır. Mahşeri vicdan bayraklarla süslenmiştir. Havada uçan jetlerimiz, karadaki askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven, düşmana da korku salmıştır."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Bahçeli açıklamasında muhalefeti de hedef alarak, "Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde bilhassa muhalefet cenahından aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulamasına girmiştir. Demokrasiden bir haber siyasi çıkarcılar söz oyunlarıyla esasen Cumhuriyet'e yönelik potansiyel hazımsızlıklarını eşzamanlı seslendirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında gene çürük tahtaya çivi çakmanın gayretine sürüklenerek demiş ki, 'Görevimiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır.' İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir" diye konuştu.

"Çelişkiler içinde bocaladığından yanlışı savunacak gerçek gerekçe ihmalinde mola vermeden ilerlemektedir" diyen Bahçeli, "Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl yaşayaca, nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı da 'Ülkemizin demokrasi krizinde olduğu' söylemiş, elbette bu söylemiyle halt etmiş, hezeyana gömülmüş, siyaset ve fikir yoksunu olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz demokraside değil, Türkiye'ye karşı muhalefet meclisinde buluşan kimlik kimlik kaybına uğramış partilerdedir" diye konuştu.

CELAL ADAN'IN KÜFRÜNÜ SAHİPLENDİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan, geçtiğimiz günlerde Meclis'te, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak küfür etmişti. Adan'ın "Pez...ler" dediği duyulmuştu.

Bahçeli, konuşmasında Celal Adan'ı savundu. Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" diye konuştu.

Adan'a destek veren Bahçeli, "Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: "Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı birtakım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar aklını başına alsın, akıllarını alırım onların. MHP'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlışa diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır."

CHP'YE KURULTAY TARİHİ TEPKİSİ

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayın 29 Ekim'de yapılmamasına tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP'nin 100 yıllık bir tarihi olduğu da bilinen bir husustur. CHP yöneticileri 29 Ekim resepsiyonunu akıllarına getirdikleri kadar 5 Kasım'da planladıkları Büyük Kongreleri'ni Cumhuriyet'in 100. yılında yapmaktan niye kaçtılar? Madem bu partinin yaşı, Cumhuriyet'in yaşıyla yaşıttır, neden aynı gün ve tarihte kongrelerini toplamaktan imtina edecek ürkekliği gösterdiler?"

İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail'in soykırımında 25. gündeyiz. İsrail savaş suçlusudur. Küresel adalet bir gün hükmünü verecektir. Saldırılarda can veren Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumartesi günü toplanan kalabalık İsrail saldırılarını lanetlemiştir. Cumhurbaşkanımızın tarihi mesajları Türk milletinin mesajlarıdır. Türk milleti zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Netanyahu ateşle oynamaktadır. 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmıştır. Ateşkes kaçınılmaz bir hedef olmalıdır."