Bahçeli'den, Erdoğan'ın tepki çeken sözlerine destek

MHP lideri Bahçeli, deprem konutları anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. 11 ilde yaşanan yıkım karşısında, zamanında ve doğru müdahale etmemekle eleştirilen hükümetin "çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptığını" iddia eden Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı ve büyük tepki çeken konuşmasına da destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın birinci yılında gelinen durumu değerlendiren Bahçeli, "Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı" dedi.

"KISITLI BÜTÇE İMKANLARI"

Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Bahçeli, "Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışan zihniyete milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı. Yapamazlar diyen kim varsa, haniyesine mahcubiyet düştü. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler" diye konuştu.

Depremle mücadele konusunda, 'kısıtlı bütçe' vurgusu yapan Bahçeli, "Aynı anda depremin ağır sonuçlarına direnip, terörle mücadele sürecini kararlılıkla icra etmek, insanımızın refahı ve ülkemizin selameti adına her fedakarlığı yapmak kısıtlı bütçe imkanları düşünüldüğünde kolay değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı ve büyük tepki çeken konuşmasına da destek verdi. Merkezi ve yerel yönetimlerin 'uyumlu' olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye tek nefes tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış depremzede vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır.

Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

"BAŞARAMAZLAR DİYENLERİN YÜZÜ KIZARDI"

Zor şartları milli beraberlik şuuru ile aştık. Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Deprem enkazı üzerinden siyasi istismarı kurmaya çalışan zihniyete milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı.

Yapamazlar diyen kim varsa, haniyesine mahcubiyet düştü. Başaramazlar diyen kimler varsa, kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular ve mahşeri vicdan tarafından mahkûm edildiler. Türkiye’de pek çok cephede sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir.

Depremler Türkiye ekonomine zararı 104 milyar dolar civarındadır. Türkiye ekonomisini karalayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, cansiperane mücadelenin hakkını teslim etmek zorundadır.

"KISA ZAMANDA MUAZZAM İŞLER YAPILDI"

Aynı anda depremin ağır sonuçlarına direnip, terörle mücadele sürecini kararlılıkla icra etmek, insanımızın refahı ve ülkemizin selameti adına her fedakarlığı yapmak kısıtlı bütçe imkanları düşünüldüğünde kolay değildir.

Milletimiz fitneleri boşa çıkardı. Kirli odakların heveslerini kursaklarında kaldı. Türk milletiyle iftihar ediyoruz. Türkiye ile sonuna kadar gurur duyuyoruz. Devletimiz çok kısa sürede içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi onca haksız eleştiri, yalan ve iftiraya kafa tutarak hem depremzede vatandaşlarımızın hem de milletimizin tamamının haklarını savunmuş, azami düzeyde ihtiyaçları karşılamıştır."