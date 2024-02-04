Erdoğan'dan Hatay'da itiraf, seçmenlere gözdağı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'da dikkat çeken bir itirafta bulundu ve adete seçmenlere gözdağı verdi. Erdoğan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" dedi. Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef alırken çarpıcı bir itirafta bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu açıklamasıyla yerel seçim öncesi seçmenlere adeta gözdağı verdi.

TEPKİ YAĞDI

Erdoğan, söz konusu açıklamasına tepki yağdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Tek kelimeyle, utanç verici" diyerek Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de, "Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan "yalnızca" 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor. Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim. Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan "yalnızca" 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor.



Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim.

Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin... pic.twitter.com/SveGb6hinD — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) February 4, 2024

Gazeteci İsmail Saymaz ise şunları söyledi: "Erdoğan, belediyesi muhalif bir partide olan şehirlere “herhangi bir şeyin gelmeyeceğini” ilan ediyor. Nerede söylüyor? Depremin yerle bir ettiği, CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilen Hatay’da. Bu sözler yerel seçimde muhalif adaya oy verecek her şehre gözdağıdır."

Erdoğan, belediyesi muhalif bir partide olan şehirlere “herhangi bir şeyin gelmeyeceğini” ilan ediyor.

Nerede söylüyor?

Depremin yerle bir ettiği, CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilen Hatay’da.

Bu sözler yerel seçimde muhalif adaya oy verecek her şehre gözdağıdır. pic.twitter.com/BoGL8yAvMP — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 3, 2024

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, şu sözlerle tepki gösterdi: "Erdoğan, AKP'ye oy vermemiş Hatay'da vatandaşların seçtiği belediyeyi "TOPAL ÖRDEĞE" dönüştüreceğini, kendi ağzıyla tekrar itiraf etmiş. Bu ibretlik intikamcı zihniyet, @IstanbulBLD'ni de topal ördeğe çevirmeye çalıştı. Ama tutmadı. Sevgili @Ekrem_Imamoglu İstanbul'da başardı. Türkiye, AKP'nin bu mahrumiyetçi zihniyetine muhtaç değil."