Erdoğan deprem bölgesinde Diyanet'i sahaya sürdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gerçekleştirdiği Şehir Hastanesi açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sahaya sürdü. Erdoğan'ın konuşmasında sonra platforma çıkan Erbaş, hastane açılışı öncesinde dua okudu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentler arasında yer alan Gaziantep'teki Şehir Hastanesi açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sahaya sürdü. Şehir Hastanesi'nin açılışı dua ile yapıldı.

Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı platforma çağırdı. Erbaş, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında dua okudu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, bölgemizi ülkemizi hayırlı olmasını diliyorum.

Gaziantep'e böyle eserler yakışır.

680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.