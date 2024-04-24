Bahçeli'den Ferdi Tayfur'lu mesaj: Ben sana dost oldum sen düşman oldun

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yalnız başına yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı. Oldukça sitemkâr olan sözler, Cumhur İttifakı içinde yaşanan gerilime gönder olarak yorumlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "yerel halk" ifadesiyle bir kez daha ayyuka çıkan ve Kürt sorunundaki gelişmelerle yeniden gündeme gelen Cumhur İttifakı içindeki gerilimde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni hamle olarak yorumlanan bir video paylaşımı geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yalnız başına yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı. Şarkı sözleri ise oldukça sitemkâr. Tayfur'un şarkı sözleri şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum, sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun?

"Hainsin" diyorsam söyleten sensin



Sana söylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin



"Canımsın" dedikçe kıymet bilmedin

Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

"Vefasız" diyorsam söylеten sensin



Sana söylediğim sözlеre kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

"Zalimsin" diyorsam söyleten sensin