Bahçeli'den partisine 'Güneysu' talimatı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.
AA'nın aktardığına göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.
Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.
Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.