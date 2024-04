Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Ferdi Tayfur'lu paylaşım hakkında açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Ferdi Tayfur'un arka planda yer aldığı videoya açıklama getiren Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Fatih Erbakan'ı İsrail üzerinden sert sözlerle eleştiren Bahçeli, İYİ Parti kongresini neden tebrik etmediğini de söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Sözlerine Cumhur İttifakı'nı överek başlayan Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin stratejik bir nüve olduğunu söylerken "Bunu sorgulayan ve karalayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkması, Türkiye'nin küresel meselelerde ne diyeceği merak edilen bir ülke olmasıdır" dedi.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Bahçeli, bunun baş takipçisinin ise Türkiye olduğunu öne sürdü. Bahçeli, ateşkes görüşmelerinin başarıyla ulaşmasını dilediklerini söyledi.

Bahçeli, "Netanyahu vakti ve zamanı geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı ve iki devletli çözüm yanlısı bir yönetim başa gelmelidir" dedi.

ERBAKAN'A SERT SÖZLER

Devlet Bahçeli, İsrail'le Türkiye'nin ticari ilişkileriyle ilgili sözleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da sert sözlerle eleştirdi. İsim vermeden konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nerelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir. Üç beş belediye almak, siyasi ihtiraslarını tatmin etmek için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek, Allah affetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmak dışında yaptıkları bir şey yok. Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur değildir. Biz siyaseti mertçe, adam gibi yaparız, yol arkadaşlarımızın da böyle olmasını bekleriz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz."

İMAMOĞLU'NA HAMAS TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği röportajda Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için 'terör saldırısı' demesine de tepki gösteren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"İBB Başkanı'nın ABD basınına konuşup Hamas'a terör örgütü demesi, jet yakıtıcılarında bir rahatsızlığa yol açmamıştır. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesinin hakikatle, vicdanla bağdaşmayan bir durum olduğunu sadece biz mi düşünüyoruz?"

Kürtlerin Cumhur İttifakı'na sırt çevirdiğine yönelik değerlendirmelerin de yersiz olduğunu öne süren Bahçeli, şunları söyledi:

"Millet kavramı tarihin her döneminde birleştirici olmuştur. Hiçbir zaman etnik köken, dil ve din farklılıklarına itibar edilmemiştir. Partimiz, ülkemizde yaşayan her insanımızı Türk milleti içinde kucaklamakta ve herkese eşit gözle bakmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes milletimizin asli unsurudur. Her türlü ırkçılık, ayaklarımızın 7 kat altındadır."

"ÇÖZÜM 'KIZ ALIP KIZ VERMEK'"

Ülkede farklı kimliklerin bir arada yaşaması için yeni bir Türkiye inşa edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, 'kız alıp kız verme' tavsiyesinde de bulundu:

"Bu millet büyük bir millettir. Karşılıklı anlayış göz önüne alındığında Alevi-Sünni çatışmasını, Kürt-Türk ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermek, yeni bir Türkiye inşa etmektir."

MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK

Bahçeli'nin daha önce yaptığı "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" açıklamasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olduğu yorumlanmıştı.

Bahçeli, bu tartışmaya ilişkin Bakan Mehmet Şimşek'e sahip çıkarak, "Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR ŞARKILI PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından yayınladığı ve arka planda Ferdi Tayfur'un şarkısının çaldığı videoyu, 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' şeklinde değerlendirenlere de yanıt veren Devlet Bahçeli, "'Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı', balans ayarı çekti, MHP-AKP savaşı yükleniyor. MHP AKP'ye atanmış bir kayyumdur. Bu iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacaktır ve ayakta kalacaktır" dedi.

Benzer yorumları yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da seslenen Bahçeli "Senin de klinik bir vaka olduğunu sölylüyor ve toplum adına tedavi altına alınmanı tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI

'Merkez siyaset' iddiasını taşıdıklarını belirten siyasi aktörlere de seslenen Bahçeli, yeni anayasa görüşmelerinde 'taviz vermeyecekleri' ilkelerden de şöyle bahsetti:

"MHP ve Cumhur İttifakı toplumsal siyasetin merkezidir. Yeni anayasada Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve etnik ayrımları tartışmaya açmak vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi sonsuza kadar Türk milletidir."

"İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ"

Devlet Bahçeli, son olarak İYİ Parti'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaydan da bahsetti. Kurultayın ardından neden tebrik etmediği sorusuna yanıt veren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hiçbir partinin iç işlerine karışma amacımız yoktur. İhtiyacımız da yoktur. MHP neden tebrik etmedi suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 siyasi parti var, her biri kongresini yapar. Neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."