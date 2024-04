Ekrem İmamoğlu'ndan 2028 mesajı: Adaylar şimdiden belli mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a konuştu. Yerel seçimlerde AKP'nin mağlubiyetinin öncelikli nedenlerinin kibir ve otoriterleşme olduğunu belirten İmamoğlu, 2028'deki yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası adaylık senaryolarını da değerlendirdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Scott McLean'e konuşan İmamoğlu, yerel seçim galibiyetini yorumladı. AKP'nin seçimlerde aldığı mağlubiyetin en büyük iki nedeninin 'kibir ve otoriterleşme' olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik sıkıntıların da yurttaşlar için etkili olduğunu söyledi.

"YASAL ENGELLERİ VAR"

Ekrem İmamoğlu'na 2028'de yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri de soruldu. Kendisinin adaylık durumuyla ilgili açıklama yapmayan İmamoğlu, Erdoğan'ın muhtemel adaylığı için ise "Ben Erdoğan’ın aday olup olmayacağıyla ilgili bir şey diyemem ama yasal olarak engelleri var. Zaman gösterecek" dedi.

Kendisi hakkında siyasi yasak istenen davayı da değerlendiren Ekrem İmamoğlu, söz konusu davanın siyasi olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, "Eğer siyasi ise bunu kim organize etti? Erdoğan mı?" sorusuna "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan rejimin başı tabii ki" yanıtını verdi.

"BATI TEK TARAFLI BAKIYOR"

İmamoğlu son olarak İsrail'in yaklaşık 8 aydır Gazze'de devam ettirdiği katliamlarından da bahsetti. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı için 'terör saldırısı' diyen İmamoğlu, bugün Filistinlilerin maruz kaldığı zulme de karşı olduklarını ifade etti. Batı'yı meseleye 'tek taraflı' bakmakla eleştiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hamas tabi bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür. Bugün aynı şey ne yazık ki İsrail’de Filistinli masum insanlara uygulanıyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum. Genel anlamda Batı bu konuda büyük resmi görmüyor, bu konuya sadece ya bir tarafın veya diğer tarafın gözünden bakıyor. Bence biz daha gerçekçi bakıyoruz. Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filislinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz."