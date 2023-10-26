Bahçeli'nin, Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden Olcay Kılavuz'u danışmanı yaptığı iddiası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden olan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Danışmanlığına atandığı öne sürüldü.

Sinan Ateş suikastı sanığını sakladığı ve ardından milletvekili seçilemeyince dosyaya 'şüpheli' olarak girdiği öne sürülen Olcay Kılavuz, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edip birlikte fotoğraf paylaşmıştı.

12 Punto'nun haberine göre, bu ziyaretin ardından Bahçeli Kılavuz'u TBMM Danışmanı olarak görevlendirdi.

Habere göre, MHP'liler de bu atamayı, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleriyle MHP Genel Başkan TBMM Danışmanlığına önceki dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanımız, 27. Dönem Mersin Milletvekilimiz Sayın Olcay Kılavuz Reisim atanmıştır.” ifadeleriyle duyurdu.