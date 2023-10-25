Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Olcay Kılavuz ile görüştü

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli olan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

BULUŞMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MHP Genel Merkezi’nde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kılavuz, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi Beyi ziyaret ederek, elini öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin” diye yazdı.

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyi ziyaret ederek, elini öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. pic.twitter.com/70zfavBIjh — Olcay Kılavuz 🇹🇷 (@OlcayKilavuz) October 25, 2023

Kılavuz’un Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’la sık sık görüştüğü, eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkmıştı.

Kılavuz’un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Sinan Ateş soruşturmasında şüpheli olarak yer almış ancak Kılavuz’un dosyası, Ateş cinayetinin işlendiği tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderilmişti.