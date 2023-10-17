Sinan Ateş soruşturmasında iddia: Hastaneye kaldırılan tutuklu avukat Öktem ile Ülkü Ocakları temsilcileri görüştürüldü

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem ile Ülkü Ocakları üst yönetiminden 5 kişinin hastanede görüştürüldüğü öne sürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada iddiaya göre, soruşturma kapsamında ocak ayından beri tutuklu bulunan avukat Serdar Öktem, temmuz ayı başında cezaevinde rahatsızlandı. Öktem, kalp spazmı geçirdiği gerekçesiyle Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

T24'ün haberine göre hastanede 'sarı alan' olarak adlandırılan bölümde müşahede altında olduğu sırada Ülkü Ocakları üst yönetiminden çok kritik 2 ismin de aralarında bulunduğu 5 kişi Öktem’i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Öktem’e "konuşmaması için bazı vaatler"de bulunulduğu öne sürüldü. Ziyarete ilişkin olarak adli ya da idari soruşturma olup olmadığı bilinmiyor.

Bu arada, Öktem’in kalp spazmı geçirdiği “bahane” edilerek cezaevinden hastaneye sevk edildiği ve bu sayede tutukluyken görüşmesi mümkün olmayan bazı isimlerle görüşmesinin sağlandığı da öne sürüldü. Öktem’e hastanedeyken eşlik eden personel ile cezaevinden çıkışını sağlayan yetkililer hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.