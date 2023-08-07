Bahçeli’den yerel seçim mesajı: Muhalif belediyeleri hedef aldı

9 Ağustos’ta başlayacak ilçe kongrelerine yazılı bir mesaj gönderen MHP lideri Bahçeli, muhalif belediyeleri hedef aldı. Bahçeli, "Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos itibarıyla başlayacak ilçe kongrelerine mesaj gönderdi. Bahçeli yazılı mesajında, "Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır" ifadesini kullandı.

Mesajında, yerel seçimlere işaret eden Bahçeli, muhalif belediyeleri hedef aldı.

Bahçeli’nin yazılı mesajının ilgili bölümü şöyle:

"Nevzuhur değişim hezeyanları, muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır."

"ARAMIZA SIZARAK FİTNE YAYMAK İSTEYENLER ÇIKACAKTIR"

Partisinin herkesi "heyecan ve hoşgörü" ile kucakladığını savunan Bahçeli, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır."