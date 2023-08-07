HDP, 27 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gidiyor

HDP'nin Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün yapıldı. PM'de alınan karara göre olağanüstü kongre tarihi 27 Ağustos olarak belirlendi.

Seçimlerin ardından 'özeleştiri' süreci başlatan HDP'de kongre yaklaşıyor. Halk buluşmalarını tamamlayan ve çalıştayları başlatan HDP, kongre tarihini de netleştirdi. Bugün yapılan PM toplantısında partinin 27 Ağustos'ta olağanüstü kongreye gitmesine karar verildi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacak kongrede HDP’nin yetkilerinin Yeşil Sol Parti’ye devredilmesi kararı alınması bekleniyor. Yeşil Sol Parti’nin eşbaşkan seçimi, tüzük ve isim değişikliği yapılması beklenen kongresi ise eylül ayında gerçekleşecek.

PM toplantısı öncesi partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, PM toplantısı için, "Tarihsel önemde kararlar almak üzere tartışma yürüteceğiz" dedi.

Sancar, "Ana gündemimiz, PM'nin olağanüstü kongre kararı alması olacak. Bu tartışmalardan HDP'nin, kurumsal varlığı devam edecek şekilde birikimini Yeşil Sol’a aktarmanın yöntemleri tartışılacak" diye konuştu.

Güncel gelişmeler ve Akbelen'de yaşanan çevre katliamı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sancar, şunları söyledi:

"Bir avuç sermayedarın servetine servet kattığı süreçte herkesin krizden etkilendiğini söylemek halkla alay etmektir. Emek sömürüsü aldı başını gidiyor, yağmacı bir düzenin bütün unsurları her alanda hayata geçiriliyor. Doğanın da bu ilkel birikim modeline uygun şekilde yok edildiğini görüyoruz."

Duruşmaları bugün de devam edecek Kobani Davası'na Diyanet'in müdahil olmak için gönderdiği mektubu da eleştiren Sancar, Diyanet'i, "Müdahillik dilekçesi adı altında IŞİD zihniyetin devamı olabilecek bir mektup ortaya koydular" sözleriyle eleştirdi.

HDP'de 1-2 ay içinde yapılması beklenen kongrede mevcut eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan tekrar aday olmayacaklarını duyurmuşlardı.