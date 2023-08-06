Kulis: HDP, kongre tarihini yarın açıklayacak

HDP'nin, yarın yapılacak PM toplantısının ardından kongre tarihini açıklaması bekleniyor.

Seçimlerden sonra yeni bir süreç başlatmak isteyen HDP, halk toplantılarının ardından çalıştay ve atölyelere başladı. Geçtiğimiz hafta YSP ile ortak MYK toplantısı yapan HDP'nin yarın Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenlemesi ve toplantının sonunda kongre tarihini duyurması bekleniyor.

Artı Gerçtek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre tarihi yarın kesinleşmesi beklenen kongrede HDP, yetkilerini Yeşil Sol Parti'ye devredecek. Yeşil Sol Parti'nin yeni dönem eş sözcüleri ise Yeşil Sol'un kendi kongresinde belirlenecek.

HDP ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim sürecine ilişkin yol haritasını belirlemek üzere geçtiğimiz hafta Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirmiş ve toplantıda Parti Meclisi’ni toplama kararı almıştı.

HDP'nin mevcut eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bu kongrede başkanlığa aday olmayacaklarını duyurmuşlardı.