Sırrı Süreyya Önder'den Demirtaş açıklaması: İncindiği birçok alanda sonuna kadar haklı

YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş'ın Kürt siyasi hareketinin yetiştirdiği en yetkin politikacılardan biri olduğunu vurgulayarak "İncindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim" dedi.

Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga Podcast'te açıklamalarda bulundu. Önder, yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Selahattin Bey bu geleneğin çıkardığı en yetkin arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, yoldaşlarımızdan birisidir" dedi.

Demirtaş'ın duygularını görebildiğini belirten Önder, Demirtaş için "İncindiği, yorulduğu, yıprandığını hissettiği birçok alanda da sonuna kadar haklı olduğunu düşünenlerdenim" ifadelerini kullandı.

Aktif politikaya devam edip etmeme kararından bağımsız olarak Demirtaş'ın, Türkiye'nin geleceğinde yer alacak en önemli aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Önder, "Bu ülkenin geleceğinde gerek günlük siyasi aktör olarak ister günlük siyasetin dışında bir aktör olarak Selahattin Bey bu ülkenin geleceğinde yer alabilecek önemli aktörlerden birisidir. Kendisini bundan alıkoymayacağını yakinen biliyorum" diye konuştu.

"ÇATIŞMA VE EŞİTLİK BOYUTU BİZİM ELİMİZDE"

Kürt meselesinin çatışma boyutu ve siyasi çözümün nasıl olabileceğine dair de konuşan Önder, "Dünyada sonsuza kadar sürmüş hiçbir savaş yoktur. Belki bu mesele çözümü kolay bir mesele değil. Çünkü arka planda yüzlerce yıllık tarihsel, sosyo-kültürel, sosyal ekonomik yüzlerce meseleyi barındırıyor. Ama işin çatışma ve eşitlik boyutunu çözebiliriz, bu bizim elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Selahattin Demirtaş, partisinin seçim çalışmalarını, "Profesyonellikten uzak, bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız" sözleriyle eleştirmişti.

Demirtaş seçimden 3 gün sonra Artı Gerçek'te yayımlanan röportajında aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirtaş, o tarihten sonra paylaşım yapmadı.