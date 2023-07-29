HDP, seçimlerden sonra başlattığı halk toplantılarını tamamlıyor

HDP ve Yeşil Sol Parti’nin seçimlerden sonra başlattığı ‘eleştiri-özeleştiri’ süreci ve yeniden yapılanma çalışmalarının ikinci aşaması olan halk toplantıları tamamlanıyor. 10 Temmuz’da başlayan toplantılar yarın sona erecek.

HABER MERKEZİ



HDP ve seçime giren Yeşil Sol Parti, seçim sonuçlarını yurttaşlarla değerlendirmek için başlattığı ‘özeleştiri sürecinin’ ikinci ayağını oluşturan halk toplantılarını yarın tamamlıyor. Toplantılar 8 ayrı bölgede, HDP ve Yeşil Sol Parti’nin örgütlü olduğu bütün il ve ilçelerde yapıldı.

Parti kaynakları tarafından 30 bine yakın kişinin katıldığı halk toplantılarının organizasyonu için HDP, Yeşil Sol Parti, HDK, DTK, bileşen partilerin MYK, PM üyeleri, Yeşil Sol Parti milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Meclisi üyelerinin aralarında yer aldığı 400’den fazla kişi görev yaptığı aktarıldı.

900’DEN FAZLA HALK TOPLANTISI



Partiden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 900’den halk toplantısı ve 2 bine yakın aile, kurum, esnaf ziyareti gerçekleştirildi. En fazla toplantının ve katılımın gerçekleştiği kent ise Diyarbakır oldu. İstanbul’da ise toplam 5 bin kişinin katılımıyla 100’den fazla halk toplantısı düzenlendi.

HDP, şu ana kadar yapılan toplantılar ve ‘özeleştiri’ süreci için şu değerlendirmede bulundu:

“Toplantılarda HDP’nin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmasına vurgu yapılırken yaşanan eksik ve yetersizliklerin de bu paradigmadan uzaklaşmadan kaynaklandığı tespiti, en fazla öne çıkan tespitlerden biri oldu. Yapılan eleştirilerin, önerilerin tamamı kayıt altına alındı ve bunlar Genel Merkezde kurulan komisyona iletildi. Komisyon yerellerden gelen eleştiri, özeleştiri ve önerilerin tamamını tasnifleyerek kısa süre sonra başlayacak olan çalıştay ve atölyelerde ele alıp rafine hale getirecek.”



HDP, söz konusu atölyelere kendi alanında uzman akademisyen, danışma kurulu üyeleri ve parti yöneticilerinin katılacağını duyururken ayrıca kadın özgün atölye ve çalıştaylar da planlandığını belirtti.

KONGRE İÇİN EYLÜL İŞARET EDİLDİ



Kongre için ise eylül ayı işaret edildi:

“Bu toplantılardan edinilen sonuçlar daha sonra konferansa taşınacak ve konferans delegelerinin iradesiyle kararlaştırıldığı biçimiyle konferans kararı şeklinde kongreye taşınacak. Kongrenin de eylül ayında yapılması hedefleniyor. HDP ve Yeşil Sol Parti yaptığı bu toplantılar ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinden yeni yönetimini, dönemsel politik hattını belirleyecek.”