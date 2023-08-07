Meclis yarın olağanüstü toplanıyor: Akbelen'deki ağaç kıyımı görüşülecek

Meclis yarın Akbelen için olağanüstü toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalara ilişkin genel görüşme önergesi ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın iştirakı YK Enerji'nin yaptığı ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini müzakere etmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Genel Kurul'da görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.

Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.