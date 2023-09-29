Bahçelievler'deki doğalgaz patlaması: Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
İstanbul Bahçelievler'de , doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.
Bahçelievler'de dün (28 Eylül Perşembe) meydana gelen olayda hayatını kaybeden Özgür Çoban, Ahmet Bal ve Ömer Özdemir'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınan Özgür Çoban'ın cenazesinin Yenibosna Cemevi'nde, Ahmet Bal'ın ise Esenler Cemevi'nde öğlen saatlerinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Ömer Özdemir'in cenazesinin ise toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.
Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.