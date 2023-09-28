Şirinevler'de bir binada patlama: Can kaybı 3'e yükseldi

İstanbul Valiliği, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişi sayısının 3'e çıktığını duyurdu. Patlamada yaralanan 3 yurttaşın tedavileri ise kaldırıldıkları hastanede devam ettiği belirtildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir binanın 5'inci beşinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

İstanbul Valiliği, patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Valilikten yapılan son açıklamaya göre patlama nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e çıkarken, 3 yurttaşın tedavisi de kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden yurttaşların isimleri şöyle:

"Özgür Çoban, Ömer Özdemir, Ahmet Bal."

Patlama sonrasında ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor / Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA DUYDUM"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Fotoğraf:AA

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler" diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan yurttaşların tahliye edildiğini kaydetti.