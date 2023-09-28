İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor: Valilik ve AFAD'dan uyarı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra yerini bazı bölgelerde sağanağa bıraktı. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca gibi kuzey bölgelerde sağanak etkili oluyor. Başta Başakşehir ve Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde su baskınları yaşanıyor. Valilik ve AFAD'dan yapılan uyarıda yağışın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için yurttaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

BAŞAKŞEHİR VE SULTANGAZİ'DE SU BASKINLARI

Öte yandan kuvvetli sağanğın etkili olduğu Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde su baskınları etkili oluyor.

Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

VALİ GÜL VE AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan etkili olan yağışlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan uyarıda "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.