İstanbul'da sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre, 17.32 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu.

Güncel 28.09.2023 17:40 Giriş: 28.09.2023 17:40

Güncelleme: 28.09.2023 17:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA - Arşiv