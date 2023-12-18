Bahçeli’nin danışmanı Çiçek’i üzen karar: Kılıçdaroğlu’na maaşının 7 katı tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğu’nun kendisine açtığı davayı kazandığı duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, "Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi" dedi. Çiçek, kararı veren mahkeme heyetini de hedef aldı.

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün’deki yazısında CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat ödeyeceğini duyurdu.

"Kemal Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi" diyen Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İlk mahkemede tazminat davasını az bulan ve tazminat cezasını artıran Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Akarsu, üyeler Mehmet Sadıç ve Aysun Yıldız karar imzalarına bir de ‘Şu cümle iftira, şu cümle yalan diye not düşşeydi’ belki kendi yazdıklarımı sorgulardım.

Bu tür kararlara muhatap olunca ‘Acaba biz mi şizofrence yazıyoruz?’ diye düşünmeden edemiyoruz. Acaba bu Mahkeme Başkanı ve Üyeleri Türkiye’deki ve etrafındaki gelişmeleri hiç takip etmiyor mu?

Bizim CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleri PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C ile ilgili sahip çıkan politikalarını eleştirmemiz ve somut örnekler vermemiz nasıl suç olabiliyor?"

MAHKEME HEYETİNİ HEDEF ALDI

Çiçek, yazısında tazminat ödemesine hükmeden mahkeme heyetini de hedef alarak, "Gerçekten çok merak ediyorum. Siz, siyasete veda eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu siyasi sicilini temizlemek için yargıda özel mi görevlendirildiniz?" ifadelerini kullandı.