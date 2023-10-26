Bahçeli’nin danışmanı Yıldız ihale zengini

Mustafa BİLDİRCİN

MHP’li Ramazan Şimşek yönetimindeki Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin milyonluk ihalesinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı olan Eyyup Yıldız’ın şirketine verildiği belirlendi. Yıldızlar Tanıtım Organizasyon isimli şirketin, belediyeden aldığı ihaleyle 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 19 milyon 283 bin 925 TL’ye ulaştı.

Gölbaşı Belediyesi 28 Temmuz’da, “Dış Mekan Led Ekran Alımı Kurulum ve Devreye Alım İşi” başlıklı ihale düzenledi. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu, ihaledeki tek teklifin sahibinin Yıldızlar Tanıtım Organizasyon olduğunu açıkladı. Bahçeli’nin Başdanışmanı olan Yıldız’a ait şirketle belediye arasında 29 Ağustos’ta sözleşme imzalandı. Anlaşmanın bedeli kayıtlara, 2 milyon 690 bin TL olarak geçti. Yıldız’a ait şirketin 2011-2023 döneminde aldığı 41 kamu ihalesinin toplam bedeli 19,2 milyon TL ile ifade edildi. Şirkete ihale veren kurumlar arasında Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’nin MHP’li belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da bulunması dikkat çekti.