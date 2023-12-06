'Bahis dolandırıcılığı' soruşturması: 207 milyon liralık işlem yapan 16 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım platformu Instagram hesaplarının ele geçirildiğini ve bu hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşıldığını öne süren yurttaşların ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların banka hareketlerinde 207 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Güncel 06.12.2023 15:17 Giriş: 06.12.2023 15:17

Güncelleme: 06.12.2023 15:27 Kaynak: AA

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Ankara'da sosyal medyadan "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesaplarının ele geçirildiğini ve bu hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşıldığını öne süren yurttaşların ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla 14 kişinin sosyal medya hesabını ele geçirip bu hesaplar üzerinden "düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme" vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheli tespit edildi. RESMİ BAHİS SİTELERİNDEKİ HESAPLARA AKTARMA Şüphelilerin çok sayıda yurttaşı dolandırdığını, elde ettikleri parayı başkaları adına açtıkları hesaplara havale ettiklerini, bu hesaplara el konulmasına engel olmak amacıyla da parayı resmi bahis sitelerindeki hesaplara aktardıkları belirlendi. Zanlıların banka hareketlerinde 207 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarla 23 şüpheliden 16'sı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 'Cumhuriyet tarihinin en büyük' rüşvet operasyonu: 274 kişiye gözaltı Ankara'da FETÖ'ye sınav soruşturması: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı