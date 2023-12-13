Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "yaz saati" uygulaması tartışmalarına yanıt verdi. Bayraktar, "yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı" olacağını savunarak, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

Dünya genelinde ekim ayında kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınıyor. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.