Bakan Bolat: Türkiye, en hızlı büyüyen ekonomi oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2023 yılının ilk dokuz ayında ise ekonomik büyümemiz yüzde 4,7 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur" dedi.

Bakan Bolat, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolat, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında GSYH artışı ile "Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürdüğünü" belirterek "2023 yılının ilk dokuz ayında ise ekonomik büyümemiz yüzde 4,7 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur" dedi.

Mal ve hizmet ihracatında deprem ve zayıf dış talebe rağmen yüzde 1,1 oranında artış izlendiğini ifade eden Bakan Bolat, "Yatırımlarda, makine teçhizat yatırımlarının etkisi ile yüzde 14,7 ile son iki yılın en güçlü artışı yaşanırken yatırım harcamalarının katkısı 3,4 puan olarak gerçekleşmiştir. İhracat ve yatırımlardaki bu olumlu seyir sürdürülebilir büyüme yapısı açısından olukça önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"AZALIŞ TRENDİNİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Bolat, şu ifadeler yer verdi:

"Ağustos ayından itibaren ihracatta izlenen artış ve ithalattaki yavaşlamanın etkisi ile dış ticaret açığı azalmakta ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk yarısına göre yukarıda seyretmektedir. Hizmet ve seyahat gelirleri de yıllıklandırılmış olarak eylül ayında sırasıyla 98,3 milyar dolar ve 46,9 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu yenilemiştir. Mal ve hizmetler ticaretinde izlenen olumlu seyir ile cari işlemler açığında son 2 ayda 7,3 milyar dolarlık azalış sağlanmıştır. Ekim, kasım ve aralık aylarında da yıllıklandırılmış bazda söz konusu azalış trendinin devam etmesini bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürdüreceğiz. Ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yatırım, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikalar ile önümüzdeki dönemde bir taraftan cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayarak makro-finansal istikrarı kuvvetlendirmeyi, diğer taraftan sürdürülebilir yüksek büyümenin devamını amaçlıyoruz. Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma-değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, 'inovasyon-yatırım-üretim-ihracat-istihdam-adil bölüşüm' önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olacaktır."