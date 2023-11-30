Bakan Şimşek yoksullaştıran büyümeden memnun

Yılın üçüncü çeyreğinde emekçilerin büyümeden aldığı pay azaldı, sermayenin kâr payı arttı. Ekonomiye ilişkin pembe tablo çizen Bakan Mehmet Şimşek, "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz" yorumunu yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Emekçilerin büyümeden aldığı pay, üçüncü çeyrekte yüzde 32.2'ye geriledi. Sermayenin kâr payı ise yüzde 47'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme verilerine değerlendirdiği açıklamasında pembe tablo çizdi.

"Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz" diyen Şimşek, "Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı azalırken, net ihracatın negatif katkısı nispeten azaldı. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şunları söyledi: "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Verimlilik artışı için yapısal reformları uygulamaya koyacağız. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendireceğiz."