Bakan Ersoy işleri büyütüyor

Kültür Bakanı Ersoy’un daha önce iptal edilen otel projesinde sona yaklaşıldı. Çevre Bakanlığı, İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı için tarih verdi. İtirazlar görmezden gelinirse proje hayata geçecek.

Aycan KARADAĞ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik Şirketi’nin Muğla Bodrum’da yapmak istediği otel projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çiftlik Mahallesi Adalıyalı Mevkii’nde Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği tarafından 5 yıldızlı ‘Maxx Royal Bodrum Otel’i açılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise proje için, 18 Nisan 2024 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu(İDK) toplantısı yapacağını duyurdu. Bakanlık toplantının ardından yaptığı incelemelerde bir sorun görmez ise rapora son şeklini vererek projeyi onaylayacak.

Şirket, 124 bin metrekarelik alana 325 oda 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir işletme kurmayı planlıyor. Bakan Ersoy’un şirketinin proje bölgesinde sadece 3 bin 819 metre karelik kısmı kendisine ait. Ersoy, bakan olmadan önce bölgede 95 bin metrekarelik kısmı hazine arazisinden tahsis etti. Ersoy, Bakan olduktan sonra ise 25 bin metrekarelik kısmı daha hazine arazisinden alarak alanı büyüttü. Proje bedeli ise 159 milyon 926 bin 750 TL olarak duyuruldu.

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SİT ALANINI YOK EDECEK

Projenin orman alanı, önemli doğa alanı, doğal sit alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde yer alıyor. Alanda korunacak ağaçlar mevcut. Proje tanıtım dosyasında; alanın, 2’nci derece doğal sit, 3’üncü derece arkeolojik sit, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanından oluştuğu belirtildi. Ayrıca bölgede Kissebükü arkeolojik deniz alanı bulunuyor.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Mustafa Erdoğan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bodrum talan ediliyor. Orman, sit alanı. Bölgede Hellenistik Kule Yapısı, tescilli eser koruma alanı ve Kissebükü arkeolojik deniz alanı bulunuyor. Tüm bunlara rağmen bu projeyi yapmak istemelerini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

İPTAL EDİLMİŞTİ

Şirket daha önce 490 oda ve 1000 yatak kapasiteli olarak proje tanıtım dosyası hazırlanarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, 20 Kasım 2014 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı alındı. Proje alanının sit alanı olduğu gerekçeleriyle kararın iptali istemiyle açılan davada ret kararı çıktı.

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İDK NEDİR?

İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında, komisyon üyeleri çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hakkındaki görüşlerini paylaşırlar. Komisyon, ÇED raporunu, İDK toplantısından itibaren on iş günü içerisinde inceler ve değerlendirir. ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlışlıklar yok ise; Komisyon çalışmaları sonlanır, rapora son hali verilir. Raporda önemli eksiklikler var ise ÇED süreci durdurulur. Talep edilirse, altı ay ek süre verilebilir.