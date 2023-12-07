Bakan Fidan ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere yarın Washington DC'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere yarın Washington DC'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti. Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere 8 Aralık 2023 tarihinde Washington DC’yi ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.