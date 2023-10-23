Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Fidan’ın, resmi ziyaretinde “başta Filistin’deki son durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacağı” bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Fidan’ın, resmi ziyaret kapsamında; BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile bir araya geleceği, çeşitli üst düzey temaslarda bulunacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“2023 senesi, Türkiye ve BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümüdür. Sayın Bakanımızın görüşmelerinde, her alanda daha da derinleşmekte olan ikili işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca, başta Filistin’deki son durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunulacaktır."