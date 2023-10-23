Erdoğan imzaladı: İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Meclis'e sevk edildi

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nün, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı bildirdildi.

Açıklamada, Protokol'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiği kaydedildi.