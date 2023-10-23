Erdoğan imzaladı: İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Meclis'e sevk edildi
İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nün, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı bildirdildi.
Açıklamada, Protokol'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildiği kaydedildi.
İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 23, 2023
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