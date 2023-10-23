Erdoğan'ın NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasıyla ilgili İsveç'ten ilk açıklama

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO'ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.