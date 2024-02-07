Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Ekonomi 07.02.2024 10:28 Giriş: 07.02.2024 10:28

Güncelleme: 07.02.2024 10:33 Kaynak: Haber Merkezi

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Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından ikramiye ödemelerinde de artış bekleniyor. NTV'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılacağı sinyalini verdi. Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi. İkramiyeler son olarak 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Emeklilere ikramiye için iki formül konuşuluyor