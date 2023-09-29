Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor" dedi. Işıkhan, asgari ücretlinin yükünü hafifleteceklerini iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı, bir konuşma gerçekleştirdi.



Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında yeniden bir araya gelecek.

Asgari ücret şu an 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.