Bakan Işıkhan'dan 'iş kanunu' mesajı: Revize sürecindeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş kanununu revize etme sürecinde olduklarını söyledi. Esnek çalışma ve iş güvencesinin kaldırılacağı eleştirileri yapılan çalışma için Işıkhan "İşgücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında, işverenlerin karşılaştıkları 'zorlukların' azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmaların olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bakınız bugün istihdamda, sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayisinde, turizmde dünyada örnek gösterilebilecek bir seviyeye geldik. Mart ayında açıklanacak 2023 yılı TÜİK verilerinde hem genelde, hem kadınlarda, hem de gençlerde, 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik kapsamlı çalışmalarımız yapmaktayız."

Işıkhan, yeni iş kanunu için devam eden çalışmalarla ilgili ise şöyle konuştu:

"Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı kadın erkek, genç yaşlı her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyon. Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz."