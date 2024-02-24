Bakan Işıkhan'dan 'iş kanunu' mesajı: Toplantılarımıza başladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İzmir'de "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katıldı. İş kanunu ve çalışma hayatı konusunda ellerinden geleni yapacaklarını iddia eden Işıkhan, "Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim" diye konuştu. Işıkhan, çalışmaya ilişkin toplantıların başladığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Dün (23 Şubat), İzmir Ticaret Odasında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılarak bir konuşma yapan Işıkhan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA TOPLANTILARIMIZA BAŞLADIK, SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Işıkhan, çalışma hayatı ile ilgili kendileri dışında çok yorum yapıldığını ve bu konuda haberler çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Bilmenizi isterim ki biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız İş Kanunu'nun yeniden ele alınması konusunda bir açıklaması oldu. Biz de akabinde hemen gerek Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gerek Adalet Bakanlığımız ile çalışma toplantılarımıza başladık, bu süreç devam ediyor. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz, devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim."

Işıkhan, yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerine ekledi.