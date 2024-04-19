Bakan Koca açıkladı: Hastane randevuları için yeni kararlar

Son yıllarda yurttaşların yakındığı konuların başında hastanelerden alınamayan randevular yer alıyor. Muayene için 3 ay, MR için 6 ay, ultrason için bir yıl sonra gün veriliyor olması hastaları çileden çıkarıyor. Koca'nın gündem maddesinde de hastaların randevu çilesi vardı. Bakanlığın ilgili temsilcileri ile toplantı yapan Koca "Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS’deki sorunların çözümü için yeni kararların alındığını söyledi.

Bakan Koca şu bilgileri verdi:

"Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

23:59'LA SINIRLAMA

Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız"