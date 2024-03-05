Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa 8 bin işçi alınacağını açıkladı. Bakan Koca, işçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasında yapılacak kura ile ve mülakatsız gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’na personel alımıyla ilgili soruları yanıtladı.

Bakanlığa 27 bin sağlık personeli alımına ilişkin sonuçların ÖSYM tarafından açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, “Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler” dedi.

KURA İLE YAPILACAK

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” dedi.