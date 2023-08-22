Bakan Koca'dan 22 çocuğun cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde '22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonu' iddialarına yönelik "Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonu' iddialarına ilişkin, işlemlerin 18 yaşından küçüklere yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Bakanlık incelemelerinin devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yapıldığı iddia edilen 22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonuna ilişkin soru sorulması üzerine bu konuda hassas hareket ettiklerini ifade ederek, “Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz" diye konuştu.

Cinsiyet değiştirme işlemlerine ilişkin Bakan Koca, "18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız” dedi.

Koca, 18 Ağustos Cuma günü akşama doğru Gülhane Eğitim Araştırma ve Hastanesi'nde yapılan 'kopan parmağı dikme' ameliyatında eksik malzeme nedeniyle aksaklık yaşandığı iddiaları hakkında ise kişiler hakkında hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi" başlıkla medyada yer alan haberin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Koca, şunları söyledi:

“Hastamız, 18 Ağustos Cuma günü akşama doğru Gülhane Eğitim Araştırma ve Hastanesi Acil Servisi’ne sağ elinin birinci parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Hastamız, Ortopedi Kliniği tarafından değerlendirilmiş ve acil replantasyon cerrahisi planlanmıştır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan hekim, ameliyat sırasında gerekli olan 11-0 prolene sutürün hazırlanmasını ve hastanın acilen ameliyata alınmasını istemiştir. Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzeme ile ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek malzemenin temini sağlanmıştır. Malzemenin temin edilmesi sonrasında ameliyata alınmış ve yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Replantasyonun üçüncü gününde hastanın fizik muayenesinde replante edilen parçanın canlı olduğu ve ameliyatın başarıyla geçtiği görülmüştür. Ameliyat sırasında malzeme temininde yaşanan aksaklıklarla ilgili kişiler hakkında hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, hastaya veya yakınlarına malzeme temin edildikten sonra ameliyatın gerçekleştirileceği ya da kendilerinin temin etmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi de söz konusu değildir.”