Bakan Koca'dan 'aşı karşıtlığı' eleştirilerine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkındaki aşı karşıtlığı eleştirilerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, hakkındaki aşı karşıtlığı eleştirilerine ilişkin, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz" dedi.

Koca, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bazı açıklamalarımın, hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorum yapanlar oldu. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını, özenle yaptırmalılar."

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE MEVSİMSEL HALE GELEBİLİR"

Ayrıca, aşı tanımlanmış herkesin mevsimsel grip aşılarını yaptırması gerektiğini söyleyen Koca, "Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?" dedi.

"22'NCİ ŞEHİR HASTANEMİZ AÇILDI"

Koca, yapımına devam edilen yeni şehir hastaneleriyle ilgili de, "Bugün Gaziantep Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Böylelikle 22'nci şehir hastanemiz açılmış oldu. 1-2 hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız. Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.