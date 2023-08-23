Bakan Koca'dan Covid-19'un yeni varyantı Eris ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantı Eris'in Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Kapanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Bakan Koca, "Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi. Öte yandan Bakan Koca, kızamık vakaları, sağlıkta şiddet ve Çanakkale'deki yangına ilişkin de değerlendirmeler de bulundu.

Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'de ve Avrupa'daki bazı ülkelerde yayılmaya başlayan Covid-19'un yeni varyantı Eris (EG.5.1) ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi.

"Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi" diyen Koca, "Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Koca, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütü'ne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama."

KIZAMIK VAKALARI



Kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli" ifadelerini kullandı.

Kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldığını dile getiren Bakan Koca, "Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır." dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET



Son dönemde artan sağlıkta şiddet olayları için "Güvenlik tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi sayısının artmasını amaçlıyoruz. Potansiyel şiddet durumu söz konusu ise, şiddet eyleminde bulunan kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız." diye konuştu.

ÇANAKKALE YANGINLARI



Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.



Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki'deki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.