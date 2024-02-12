Bakan krediyi duyurmuştu: Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerine hazırlanıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Bakan Uraloğlu, 3. Köprü'den geçecek demiryolu projesi için Erdoğan'ın BAE'yle kredi görüşmesi yapacağını söylemişti.

Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edecek.

Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren Zirve’de ana konuşmacı olacak.

Erdoğan’ın Zirve dolayısıyla, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemde.

BAKAN DUYURMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Köprü’den geçecek demiryolu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden kredi alınması için görüşmeler yapıldığını ve Erdoğan’ın yakında bunu da masaya yatırmak için ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti. 3. Köprü'den geçecek tren hattı projesinin bittiğini söylen Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız" demişti.