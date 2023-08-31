Bakan Menguş nerede?

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İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Roma’da görüşmesinin ardından görevden alınan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Görevden alındıktan sonra özel bir uçakla İstanbul'a kaçtığı belirtilen Menguş'un akıbetine dair resmi açıklamalar yapılmış değil. İki gün geçmesine rağmen Ankara sessizliğini korudu. Trablus yönetimi ise Menguş'un ülkeden kaçmadığını ileri sürmüştü.

Görüşmenin ortaya çıkması sonrası Abdulhamid el-Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ne tepkiler sürüyor.

Misrata Devrimciler Birliği ve Zintan Devrimciler Birliği, Dibeybe başkanlığındaki hükümetin bir an önce dağıtılmasını talep etti.

HESAP SORULSUN

Misrata Devrimciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Dibeybe hükümeti, seçimlere hazırlanmak ve anayasa taslağını hazırlamak gibi kendisine verilen görevleri yerine getirmedi. Bu nedenle onu Libya hükümeti olarak tanımıyoruz” denildi.

Açıklamada Libya halkına haksızlık eden herkesten hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Zintan Devrimciler Birliği de Menguş ile Cohen arasında gerçekleşen toplantıyı hazırlayan ve koordine eden tüm sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. Açıklamada, yasama otoritelerine, Ulusal Birlik Hükümeti’ni derhal feshetmeleri ve toplantının koordinasyonunda görev alan tüm bakanların özel soruşturma komitesine sevk edilmesi çağrısında bulunuldu.

Buna karşılık, Trablus’taki Dışişleri Bakanlığı çalışanları da bakanlık binası önünde bir gösteri düzenleyerek, Roma’daki toplantıya katılan herkese hesap sorulması çağrısı yapıldı.

BİBİ ‘ONAY’ VERECEK

Görüşmenin Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat teşkilatı Mossad arasında gerginliğe sebep olduğu İsrail’de ise Başbakan Binyamin Netanyahu, kabinesindeki bakanlara "gizli siyasi görüşmelerini" kendi ofisiyle önceden koordine etme talimatı verdi. Talimata göre, bakanların yapacağı herhangi gizli siyasi toplantı ve bu toplantının duyurulması Başbakanlık Ofisi'nin onayına tabi olacak.