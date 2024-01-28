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Bakan Özhaseki'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade ederek yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Güncel
  • 28.01.2024 13:58
  • Giriş: 28.01.2024 13:58
  • Güncelleme: 28.01.2024 14:01
Kaynak: AA
Bakan Özhaseki'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı yurttaşları uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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