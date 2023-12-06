Bakan Özhaseki: İstanbul'da 600 bin konut çok riskli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki yaklaşık 600 bin konutun çok riskli olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek yaklaşık 600 bin konutun 'çok riskli' olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapımı süren deprem konutları alanında TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

"TEK ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve fay hatlarına yakın konutların yapılmaması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"(Fay hatları) Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde onunla savaşamayız. Bugün tespitlere göre İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz."