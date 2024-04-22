Bakan Özhaseki, Özgür Özel'i hedef aldı: "Sözde Genel Başkan"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi. Özel'i hedef alan Özhaseki, "Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt veren Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındırırken yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz" dedi.

ÖZEL'İ 'SÖZDE GENEL BAŞKAN' DİYEREK HEDEF ALDI

Özhaseki, şöyle devam etti: "Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor."

"Biz AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz" diyen Özhaseki, şunları ifade etti:

"Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar!

Demagoji yapmayın! Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir. Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hâle getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız."

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındırırken yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz.



Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) April 22, 2024

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz" demişti.

NOW TV'de katıldığı yayında Özhaseki'ye tepki gösteren Özel, şunları söylemişti:

"Özhaseki diyor ki efendim zümrüt gibi memleketimiz vardı, yani yemyeşil. Nasıl bu hale geldi? Yahu insanda biraz utanma olur. Böyle bir şey söylenir mi? Sizin yüzünüzden. Ben ben diyen var ya onun yüzünden.

Özhaseki şunu bilsin. Türkiye’nin dört bir yanını yabancı maden şirketlerine açıp, kötü ekonomi yönettikleri için talan ettirdiler. O güzelim Anadolu’yu bu hale getiren kendi partisinin zihniyetinden başkası değildir."