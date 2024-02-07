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Bakan Özhaseki, skandal ifadelerini savundu: Algı çalışması

Depremzedelerin, can kaybı yoksa evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını savunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, tepki çeken ifadelerini savundu. Özhaseki, algı çalışması yapılmak istendiğini öne sürdü.

Güncel
  • 07.02.2024 14:00
  • Giriş: 07.02.2024 14:00
  • Güncelleme: 07.02.2024 14:10
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Özhaseki, skandal ifadelerini savundu: Algı çalışması
Fotoğraf: Depophotos

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, skandal sözlerini savundu.

Deprem üzerinden algı çalışması yapmak isteyenler olduğunu iddia eden Özhaseki, kullandığı ifadeleri de yineledi. 

Özhaseki, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi.

"Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz."

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde katıldığı canlı yayında deprem bölgesinde yapılan konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Özhaseki, "Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek... Gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri, 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, -eğer ölüler de yoksa- yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

Özhasekiden tartışma yaratacak sözler: Ölüsü olmayan villa sahibi olduk diyor
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