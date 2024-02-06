Özhaseki'den tartışma yaratacak sözler: Ölüsü olmayan villa sahibi olduk diyor

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor" dedi.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor" dedi.

CNNTürk'te Fulya Öztürk'ün yayınına katılan Özhaseki, depremin ardından yapılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEPREMZEDELER 'YIKILDIĞI İYİ OLMUŞ' DİYOR"

Depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını söyleyen Özhaseki şu ifadeleri kullandı;

"Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.

Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa), valla yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyorlar."